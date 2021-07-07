Ответный удар Лукашенко: Почему Батька решил выпалить по Литве залпом беженцев из арабских стран Политолог Дмитрий Родионов — о том, что беженцы с Ближнего Востока вместо долгожданных трудовых мигрантов — это только первый скромный подарок ЕС от Лукашенко, впереди окончательная остановка грузопотока и разгул наркотрафика на границе с Евросоюзом. 6 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

В Литве бьют тревогу. В стране наблюдается небывалый наплыв нелегальных мигрантов, проникающих через белорусскую границу. "1044 нелегальных мигранта задержаны на восточной границе ЕС с Беларусью с 1 июня. Ценим поддержку ЕС до сих пор. Впереди необходимы дополнительные и срочные действия", — заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

На прошлой неделе власти страны объявили режим экстремальной ситуации. По официальным сообщениям, литовские пограничники в последние дни останавливают более сотни нелегальных мигрантов в сутки, в то время как за весь прошлый год на границе с Белоруссией произошло всего 81 задержание.

Вильнюс сложившийся кризис называет рукотворным, подозревая президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что тот едва ли не намеренно раздувает ситуацию. Литовские политики утверждают, что официальный Минск отказывается помогать в расследовании случаев проникновения беженцев. Литовские СМИ пишут, что ряд частных белорусских авиакомпаний якобы целенаправленно занимается поставкой мигрантов из арабских стран, которым за деньги обещают доставку на территорию Европы. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что подозревает белорусских пограничников в помощи нелегалам в пересечении границы. А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил руководство Белоруссии в "гибридной атаке" на границы страны.

Антилукашенковски настроенные эксперты и политики называют это местью за санкции и шантажом Европы. "Незаконная миграция, отправка мигрантов из Ирака и Сирии в Литву — это ответ Белоруссии на санкции, введённые Евросоюзом. Опыт Турции в сдерживании нелегальной миграции будет очень важен для разрешения этого искусственного кризиса", — заявил Ландсбергис по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Интересно, какой опыт? Денег Лукашенко дадут на сдерживание мигрантов, как Эрдогану? Напомним, по соглашениям 2016 года Анкара обязалась сдерживать мигрантов в обмен на 6 миллиардов евро финансовой помощи. Однако Эрдоган обвинил Брюссель в невыполнении условий сделки и пригрозил "открыть двери" для мигрантов, что для Евросоюза, и без того страдающего от последствий миграционного кризиса да ещё и на фоне пандемии, стало бы катастрофой. В итоге Европа согласилась выделить Анкаре ещё более 3,5 миллиарда евро.

Понятно, что в случае с Белоруссией масштаб не тот, да и проблемы это по большому счёту пока одной Литвы, но только пока — как заявил Лукашенко, из-за санкций у Минска нет ни сил, ни денег на сдерживание нелегалов. Впрочем, к Литве у Минска, как говорится, особый счёт. Эта страна всегда была в числе зачинщиков давления на Белоруссию. Она первой после инцидента с самолётом потребовала санкций против и первой запретила своим авиакомпаниям использовать белорусское воздушное пространство.

Ну и, конечно, будет не лишним вспомнить, что именно Литва приютила у себя ряд противников Лукашенко, включая неформального лидера оппозиции — бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую, которая все прошедшие месяцы вещает оттуда, призывает к санкциям против своей страны. Которую на Западе почти признали официальным президентом Белоруссии.

Почти. Всё тот же Ландсбергис недавно, комментируя решение Лукашенко выйти из "Восточного партнёрства", назвал его не имеющим силы в связи с непризнанием итогов президентских выборов. "Нелегитимные руководители таких решений не принимают. Мы будем призывать к непризнанию любых изменений в международных обязательствах, суверенитете и других перемен, которые вводятся незаконной властью", —заявил он.

А буквально вчера в офисе Тихановской заявили о получении официального дипломатического статуса в Литве. По их словам, запущен новый этап делегитимизации режима. Как это понимать? Признают офис оппозиционеров как официальное посольство? Не совсем. По словам Ландсбергиса, Вильнюс объявил офис Тихановской "официальным представительством белорусской демократии".

При том что в дипломатической практике такого понятия не существует. Но Посольство Белоруссии в Литве никто не трогает. То есть в Вильнюсе открыты два диппредставительства соседней страны. Почему бы им просто не разорвать отношения? Или не выставить лукашенковских дипломатов, объявив их нелегитимными?

Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Литвы от нанесения в политическом угаре убытков собственному бизнесу. Она сослалась на данные начальника порта Клайпеды, который сообщил, что на Белоруссию приходится более 32% оборота терминалов хаба, подавляющая часть из которых — это именно калийные удобрения, против операций с которыми ЕС ввёл санкции. Ещё 12% процентов приходится на также попавшие под ограничения нефтепродукты.

Что интересно, Минск и так бы оставил Вильнюс без портового транзита. Ещё в феврале Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с РФ о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты. Только в марте через терминал морского порта Усть-Луга было доставлено почти 111 тысяч тонн бензина при планируемой норме в 86 тысяч тонн, а в Петербургский нефтяной терминал было направлено для перевалки 96,9 тысячи тонн мазута вместо запланированных 90 тысяч тонн. В дальнейшем планировалось направить через российские порты и калий. Европа тут сама предвосхитила события.

Ещё в 2015-м переориентировать российский товаропоток на отечественные порты и отказаться от прибалтийских призвал президент РФ Владимир Путин. Этот процесс должен быть полностью завершён к 2023 году. С окончательной потерей российского и белорусского транзита прибалтийские порты можно смело разбирать на металлолом, чтобы хоть как-то покрыть убытки.

Помимо самих портов пострадают местные железные дороги. В Литве белорусские грузы обеспечивают местному оператору четверть всех грузовых перевозок! Кроме того, многие белорусские компании, попавшие под санкции, имеют производство в Литве, а литовские предприниматели — долю в них.

Наконец, Минск ограничивает въезд своих граждан в соседнюю страну, а белорусы там очень востребованы как строители, ибо местные работают в основном на стройках Европы, где зарплата в два раза выше, чем дома. Власти Литвы уже обещают отечественным компаниям компенсировать потери от антибелорусских санкций. А кто будет это компенсировать литовскому бюджету? Брюссель?

Впрочем, учитывая, что мигранты из Сирии, Ирака, Афганистана и стран Африки, которые приедут в Литву из Белоруссии, задерживаться там не намерены, они рвутся в страны Западной и Северной Европы, то это тоже будут проблемы Брюсселя. Ещё, напомню, Лукашенко ранее говорил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком на границе…

Вы действительно уверены, что это всё того стоит, господа европейцы?