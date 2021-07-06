Путин 6 июля примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
Глава государства побывает в Кемеровском президентском кадетском училище и строящемся культурно-образовательном комплексе Сибирского кластера искусств, а также возложит цветы к монументу "Память шахтерам" и проведёт встречу с губернатором Цивилёвым.
Путин во время встречи с рабочими угольного разреза "Черниговец" в 2018 году. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин во вторник 6 июля посетит с рабочей поездкой Кемеровскую область, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 300-летия образования Кузбасса.
"Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса", — сообщает пресс-служба президента РФ.
Также Путин побывает в Кемеровском президентском кадетском училище и строящемся культурно-образовательном комплексе Сибирского кластера искусств и возложит цветы к монументу "Память шахтерам". Кроме того, президент проведёт встречу с губернатором региона Сергеем Цивилёвым.
Ранее Путин бывал в Кузбассе в 2018 году. Тогда на встрече с рабочими угольного разреза "Черниговец" один из горняков рассказал лидеру РФ о грядущем юбилее региона. Позже Цивилёв в разговоре с Путиным отметил, что официальное празднование юбилея дало бы толчок развитию Кузбасса. Глава государства согласился с этим и в тот же день подписал соответствующий указ, отметив, что триста лет освоения одного из крупнейших в России и в мире угольных бассейнов - это "большое событие в жизни страны, не только самого Кузбасса".
Днём начала промышленного освоения Кузбасса официально признано 6 июля 1721 года. Именно тогда рудознатец Михаил Волков открыл первые месторождения угля на территории нынешней Кемеровской области.
В 2021 году в рамках празднования состоится около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней, и три тысячи событий муниципального масштаба. В Кемерове торжества пройдут в новом ледовом комплексе "Кузбасс", который, по словам главы региона, является самым большим ледовым спортсооружением за Уралом.
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