В Латвии устроят лотерею с призами до 100 тысяч евро, чтобы мотивировать жителей привиться

Власти Латвии планируют проводить лотерею с денежными призами, чтобы мотивировать жителей страны вакцинироваться от коронавируса. Об этом журналистам рассказал глава Минздрава республики Даниэльс Павлютс.

"Лотереи или программы мотивации общества с игровыми элементами и позитивной мотивацией реализуются во многих странах мира, поэтому здесь мы руководствуемся международной практикой для достижения главной цели", — отметил он.

По его словам, лотерею планируется начать проводить с августа. Розыгрыши будут проходить как еженедельно с небольшими призами, так и ежемесячно — с более крупными. В долгосрочной перспективе главный денежный приз может составить 100 тысяч евро (около 8,7 миллиона рублей).

Участвовать в лотереях смогут все граждане, которые вакцинировались от ковида в течение последнего полугодия.

"Мы считаем, что в еженедельном розыгрыше должно быть много шансов на победу. Например, чтобы у людей было много возможностей получить призы от €100. По нашему мнению, для этих еженедельных розыгрышей потребуется несколько призов в диапазоне от €100 до нескольких тысяч", — заметил Павлютс.