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Дальнюю авиацию ВКС России подняли по тревоге во время учений

В воздушных манёврах принимает участие порядка 20 единиц авиационной техники, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и самолёты-заправщики Ил-78.

6 июля, 00:07
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дислоцированные в Амурской, Рязанской, Саратовской и Иркутской областях подразделения дальней авиации ВКС РФ подняли по тревоге в ходе начавшихся учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Авиационные части дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых лётно-тактических учений", — рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

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В ходе манёвров экипажам дальней авиации предстоит отработать полёты с дозаправкой в воздухе, перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах.

Всего в учениях принимает участие порядка 20 единиц авиационной техники, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и самолёты-заправщики Ил-78. Руководит манёврами, которые продлятся до 9 июля, командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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Ранее, 25 июня, военные учения России начались в Средиземном море. Для манёвров Минобороны впервые перебросило в Сирию истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Также в учениях принимают участие дальние бомбардировщики Ту-22М3, противолодочные самолёты Ту-142МК и Ил-38, пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" и две подводные лодки — "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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