Дальнюю авиацию ВКС России подняли по тревоге во время учений

Дислоцированные в Амурской, Рязанской, Саратовской и Иркутской областях подразделения дальней авиации ВКС РФ подняли по тревоге в ходе начавшихся учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Авиационные части дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых лётно-тактических учений", — рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

В ходе манёвров экипажам дальней авиации предстоит отработать полёты с дозаправкой в воздухе, перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах.

Всего в учениях принимает участие порядка 20 единиц авиационной техники, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и самолёты-заправщики Ил-78. Руководит манёврами, которые продлятся до 9 июля, командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.