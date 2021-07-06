Депутат Рады Кива раскрыл план окончательного развала Украины

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива подверг жёсткой критике попытки героизации пособников нацистов на Украине, назвав такие действия частью "гибридной войны со стороны Запада" с целью уничтожения славянских народов. Об этом нардеп написал в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что ранее группа парламентариев выступила с инициативой на государственном уровне отметить восьмидесятилетие создания "Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА), и обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.

"Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведёт к окончательному развалу Украины", — отметил Кива.

Депутат Рады также подчеркнул, что "именно эту задачу" выполнял экс-президент Украины Пётр Порошенко, а сейчас в таком же направлении работает и Зеленский. Кроме того, нардеп назвал силы, пришедшие к власти на Украине после госпереворота в 2014 году, марионеточными.

"Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада — расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла", — поведал Кива.

Добавим, что к своему посту он приложил фотографии Шухевича в военной форме фашисткой Германии и генерал-майора Вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешёл к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке Вашингтона создал "организацию Гелена", на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии.

Ранее Кива заподозрил, что вместо Зеленского страной руководит его двойник. Ироничная публикация депутата напомнила о том, как раньше президент рассуждал о тесной связи и братстве народов России и Украины.