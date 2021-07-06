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Американские военные тайно покинули авиабазу в Афганистане и навлекли мародёров

Местным военным удалось установить контроль над базой только спустя несколько дней.

6 июля, 02:01

Фото © ТАСС / ЕРА

Последние военные США и НАТО покинули крупнейшую военную базу в афганском Баграме, не уведомив её нового командира. Об этом сообщает Associated Press.

По данным, через 20 минут после ухода американцев было отключено электричество и база погрузилась в темноту. Это привлекло мародёров, они вторглись на базу и разграбили здания. Афганским военным удалось установить контроль над базой спустя несколько дней. Они были вынуждены собирать груды мусора, оставленные расхитителями.

Военные США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Военные США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Напомним, 1 мая президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из этой страны к 11 сентября. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что американцы в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута — "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.

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Путин обсудил с Мирзиёевым обострение ситуации в Афганистане

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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