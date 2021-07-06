Американские военные тайно покинули авиабазу в Афганистане и навлекли мародёров

Последние военные США и НАТО покинули крупнейшую военную базу в афганском Баграме, не уведомив её нового командира. Об этом сообщает Associated Press.

По данным, через 20 минут после ухода американцев было отключено электричество и база погрузилась в темноту. Это привлекло мародёров, они вторглись на базу и разграбили здания. Афганским военным удалось установить контроль над базой спустя несколько дней. Они были вынуждены собирать груды мусора, оставленные расхитителями.