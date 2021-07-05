Путин обсудил с Мирзиёевым обострение ситуации в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин обменялся в телефонном разговоре с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым мнениями по поводу обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане", — отметили в Кремле.

Путин и Мирзиёев в ходе беседы высоко оценили развитие российско-узбекистанских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества. Также они договорились о дальнейших контактах.