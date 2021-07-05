Путин обсудил с Мирзиёевым обострение ситуации в Афганистане
Главы двух государств также оценили развитие российско-узбекистанских отношений.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин обменялся в телефонном разговоре с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым мнениями по поводу обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане", — отметили в Кремле.
Путин и Мирзиёев в ходе беседы высоко оценили развитие российско-узбекистанских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества. Также они договорились о дальнейших контактах.
Ранее в Кремле сообщили, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.
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