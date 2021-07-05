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Путин обсудил с Мирзиёевым обострение ситуации в Афганистане

Главы двух государств также оценили развитие российско-узбекистанских отношений.

5 июля, 17:42
<p>Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин обменялся в телефонном разговоре с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым мнениями по поводу обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане", — отметили в Кремле.

Путин и Мирзиёев в ходе беседы высоко оценили развитие российско-узбекистанских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества. Также они договорились о дальнейших контактах.

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на афганской границе

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на афганской границе

Ранее в Кремле сообщили, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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