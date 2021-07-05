Спасённому после взрыва в Новосибирске псу Беляшу сделали операцию

Псу по кличке Беляш, который пострадал от взрыва заправки и болел раком, сделали операцию. Она прошла успешно, но ветеринары диагностировали у собаки ещё одну опухоль.

Беляш восемь лет жил в Новосибирске около заправки на Гусинобродском шоссе. После взрыва сотрудники МЧС нашли его в луже мазута и забрали вместе с другими бездомными собаками. Беляша отмыли и поместили в кислородную камеру, собака не получила ран и ожогов во время взрыва, но сотрудники ведомства увидели на его спине травму. Оказалось — плоскоклеточный рак.

"Опухоль удалили и взяли анализ на гистологию. Пересадка кожи не потребовалась — рана должна затянуться сама. Во время операции нашли еще одно уплотнение на животе, взяли на анализ... Беляшик хорошо отошёл от наркоза», — сообщила волонтер Нелли Владимирова порталу NGS.ru.