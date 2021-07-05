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"Газпром" решил не бронировать дополнительные транзитные мощности на Украине и в Польше

Незалежная выставляла на аукцион 9,8 миллиона кубометров в сутки в дополнение к долгосрочному контракту в 40 миллиардов кубометров на год.

5 июля, 17:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPBa0A7rQjh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gazpromphotos</a></p>

Фото © Instagram / gazpromphotos

"Газпром" отказался от бронирования дополнительных "твёрдых" мощностей через Польшу и Украину на следующий газовый год. Об этом свидетельствуют данные европейских систем бронирования мощностей Regional Booking Platform и GSA Platform.

Так, "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял 9,8 миллиона кубометров в сутки сверх контрактных обязательств в 40 миллиардов кубометров, а польский Gas System предложил мощности газопровода "Ямал — Европа" в размере 79 миллионов кубометров в сутки, однако они оказались невостребованными российским газовым гигантом.

"Газпром" не стал увеличивать транзит через Украину в июле

"Газпром" не стал увеличивать транзит через Украину в июле

Ранее Киеву предрекли потерю транзита российского газа в Европу по вине властей. По словам экономиста и политического эксперта Александра Дудчака, дело в техническом состоянии газотранспортной системы страны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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