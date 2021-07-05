"Газпром" решил не бронировать дополнительные транзитные мощности на Украине и в Польше
Незалежная выставляла на аукцион 9,8 миллиона кубометров в сутки в дополнение к долгосрочному контракту в 40 миллиардов кубометров на год.
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"Газпром" отказался от бронирования дополнительных "твёрдых" мощностей через Польшу и Украину на следующий газовый год. Об этом свидетельствуют данные европейских систем бронирования мощностей Regional Booking Platform и GSA Platform.
Так, "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял 9,8 миллиона кубометров в сутки сверх контрактных обязательств в 40 миллиардов кубометров, а польский Gas System предложил мощности газопровода "Ямал — Европа" в размере 79 миллионов кубометров в сутки, однако они оказались невостребованными российским газовым гигантом.
Ранее Киеву предрекли потерю транзита российского газа в Европу по вине властей. По словам экономиста и политического эксперта Александра Дудчака, дело в техническом состоянии газотранспортной системы страны.
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