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Опрос показал, сколько россиян пользуются Интернетом ежедневно

Полностью игнорируют Всемирную паутину 16% граждан Российской Федерации.

6 июля, 02:35

Фото © Pixabay

В России ежедневно пользуются Интернетом 72% граждан, а треть жителей страны проводят в Сети свыше четырёх часов в сутки. Об этом говорится в результатах опроса, который провёл ВЦИОМ, передаёт РИА "Новости".

"Подавляющее большинство россиян (84%) пользуются Интернетом, при этом 72% пользуются им ежедневно, а треть (34%) проводят в Сети более четырёх часов в день", — сказано в исследовании ВЦИОМ.

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Пользуются Интернетом несколько раз в неделю лишь 8% пользователей, несколько раз в месяц — 3% опрошенных, не менее одного раза в полгода — 1%. Вообще не пользуются Всемирной паутиной 16% наших соотечественников.

Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют ограничить своим детям доступ в Интернет на время летних каникул.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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