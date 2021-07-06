Опрос показал, сколько россиян пользуются Интернетом ежедневно

В России ежедневно пользуются Интернетом 72% граждан, а треть жителей страны проводят в Сети свыше четырёх часов в сутки. Об этом говорится в результатах опроса, который провёл ВЦИОМ, передаёт РИА "Новости".

"Подавляющее большинство россиян (84%) пользуются Интернетом, при этом 72% пользуются им ежедневно, а треть (34%) проводят в Сети более четырёх часов в день", — сказано в исследовании ВЦИОМ.

Пользуются Интернетом несколько раз в неделю лишь 8% пользователей, несколько раз в месяц — 3% опрошенных, не менее одного раза в полгода — 1%. Вообще не пользуются Всемирной паутиной 16% наших соотечественников.