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В Чите неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в одном из дворов

В настоящее время преступник не задержан, ведётся его розыск. Установлена личность погибшей, это местная жительница 1982 года рождения.

6 июля, 02:50

Фото © Pixabay

В Чите неизвестный открыл стрельбу в одном из дворов, в результате которой погибла женщина и получил ранение мужчина. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю.

"Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей автомашине тело женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.

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Инцидент произошёл 6 июля около 4 часов утра по местному времени (22:00 мск 5 июля). В настоящее время преступник не задержан, ведётся его розыск. Установлена личность погибшей, это местная жительница 1982 года рождения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

Ранее в Самаре нашли мёртвой 32-летнюю вдову отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. Тело адвоката Екатерины Сокирской с ножевыми ранениями обнаружил её отец. Позже задержали подозреваемого в расправе — главу местной федерации профессионального кикбоксинга и близкого друга Екатерины Алексея Ряскова. Ранее он опубликовал видео, в котором заявил, что якобы помог Сокирской уйти от уголовной ответственности по делу об отравлении мужа.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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