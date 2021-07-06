В Чите неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в одном из дворов

В Чите неизвестный открыл стрельбу в одном из дворов, в результате которой погибла женщина и получил ранение мужчина. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю.

"Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей автомашине тело женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 6 июля около 4 часов утра по местному времени (22:00 мск 5 июля). В настоящее время преступник не задержан, ведётся его розыск. Установлена личность погибшей, это местная жительница 1982 года рождения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".