В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях коронавируса у аллергиков

Существует вероятность, что у страдающих поллинозом и принимающих при этом ингаляционные стероиды коронавирусная инфекция протекает легче. Однако это требует доказательств, отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В отношении же поллиноза можно предположить, что во время сезонного обострения, сопровождающегося обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта организма человека", — приводит её слова ТАСС.

Пшеничная отметила, что облегчить течение заболевания могут ингаляционные стероиды. Впрочем, эту гипотезу можно проверить лишь во время сезонных обострений аллергии.

Также эксперт рассказала, что пока нет данных, свидетельствующих о более высоком риске развития или тяжёлом течении CoViD-19 у пациентов с астмой. Специалист пояснила, что респираторные вирусы, которые являются одним из наиболее распространённых триггеров этого заболевания, по-разному влияют на людей. К примеру, риновирус является главным индивидуальным фактором обострения астмы, а коронавирус — одним из наименее идентифицированных.

"Во время предыдущих вспышек атипичной пневмонии пациенты с астмой, в частности дети, оказались менее восприимчивыми к коронавирусу, при этом сообщалось о низкой частоте обострений астмы и хорошем прогнозе при последующем наблюдении", — добавила Пшеничная.

Также эксперт рассказала о существовании доказательств того, что приём ингаляционных кортикостероидов может оказаться полезным в борьбе с коронавирусными инфекциями. При этом есть вероятность того, что системные кортикостероиды связаны с более высокой вирусной нагрузкой.

"Данные Великобритании свидетельствуют о повышенном риске смерти у пациентов с астмой, особенно у тех, кто недавно получил эти препараты. Таким образом, неясно, подвергаются ли пациенты с астмой более высокому риску развития CoViD-19 и/или тяжёлого заболевания", — заключила Пшеничная.