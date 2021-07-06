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Россия может начать производство вакцин от коронавируса в Индонезии

Москва и Джакарта хотят, чтобы вакцины были доступны для всего мирового сообщества, и поддерживают соответствующие инициативы ООН и ВОЗ, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

6 июля, 04:51

Фото © Pixabay

Россия и Индонезия обсуждают возможность поставок и локализации производства российских вакцин от коронавируса в республике. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

"Мы подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать с Индонезией на двусторонней основе, включая не только возможность поставок вакцин, но и их производства на территории Индонезии", сказал он.

Новая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована под брендом Aurora-CoV

Новая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована под брендом Aurora-CoV

По словам министра, Москва и Джакарта хотят, чтобы вакцины были доступны для всего мирового сообщества, и поддерживают соответствующие инициативы ООН и ВОЗ.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что производство "Спутника V" в России полностью покрывает нужды страны. Также он отметил, что антиковидную вакцину изготавливают в Индии, Белоруссии, Мексике, Сербии, Аргентине и других странах.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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