Россия может начать производство вакцин от коронавируса в Индонезии
Москва и Джакарта хотят, чтобы вакцины были доступны для всего мирового сообщества, и поддерживают соответствующие инициативы ООН и ВОЗ, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Россия и Индонезия обсуждают возможность поставок и локализации производства российских вакцин от коронавируса в республике. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.
"Мы подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать с Индонезией на двусторонней основе, включая не только возможность поставок вакцин, но и их производства на территории Индонезии", — сказал он.
По словам министра, Москва и Джакарта хотят, чтобы вакцины были доступны для всего мирового сообщества, и поддерживают соответствующие инициативы ООН и ВОЗ.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что производство "Спутника V" в России полностью покрывает нужды страны. Также он отметил, что антиковидную вакцину изготавливают в Индии, Белоруссии, Мексике, Сербии, Аргентине и других странах.
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