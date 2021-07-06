Россия может начать производство вакцин от коронавируса в Индонезии

Россия и Индонезия обсуждают возможность поставок и локализации производства российских вакцин от коронавируса в республике. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

"Мы подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать с Индонезией на двусторонней основе, включая не только возможность поставок вакцин, но и их производства на территории Индонезии", — сказал он.

По словам министра, Москва и Джакарта хотят, чтобы вакцины были доступны для всего мирового сообщества, и поддерживают соответствующие инициативы ООН и ВОЗ.