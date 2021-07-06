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Главы МИД России и Индонезии обсудили возможный визит Путина в Джакарту

Сроки поездки российского лидера в азиатскую республику пока не называются.

6 июля, 05:17

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своей индонезийской коллегой Ретно Марсуди возможный визит президента РФ Владимира Путина в Джакарту.

"На переговорах с Сергеем Лавровым мы обсуждали возможный предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индонезию", — заявила Марсуди на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым.

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Также глава внешнеполитического ведомства Индонезии рассказала, что в республике надеются на поддержку Россией плана урегулирования ситуации в Мьянме, который был принят на специальном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее Лавров сообщил, что Россия может начать производство вакцин от коронавируса в Индонезии. Он отметил, что Москва и Джакарта хотят, чтобы антиковидные препараты были доступны для всего мирового сообщества, и поддерживают соответствующие инициативы ООН и ВОЗ.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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