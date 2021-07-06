Главы МИД России и Индонезии обсудили возможный визит Путина в Джакарту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своей индонезийской коллегой Ретно Марсуди возможный визит президента РФ Владимира Путина в Джакарту.

"На переговорах с Сергеем Лавровым мы обсуждали возможный предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индонезию", — заявила Марсуди на пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым.

Также глава внешнеполитического ведомства Индонезии рассказала, что в республике надеются на поддержку Россией плана урегулирования ситуации в Мьянме, который был принят на специальном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).