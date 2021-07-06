В России предложили ужесточить ответственность банков за списывание со счетов должников средств соцподдержки

С инициативой разработки регламента ужесточения ответственности банков за принудительное списание долгов со счетов должников выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Предложение касается средств, начисленных в качестве государственной социальной поддержки. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.

Волынец пояснила, что получает обращения от родителей несовершеннолетних, которым выплачиваются различных государственные пособия, касательно списания банками средств в счёт погашения имеющихся задолженностей по возбуждённым исполнительным производствам.

"В этой связи прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оказать поддержку и сделать ещё один необходимый шаг по урегулированию важнейшего аспекта: разработать и внедрить регламент ужесточения ответственности банков за серьёзное нарушение действующего закона, а именно — за принудительное списание долгов со счетов должников, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки", — говорится в тексте обращения.

При этом Волынец отметила, что в соответствии с ФЗ "Об исполнительном производстве" взыскание не может касаться пособий граждан, имеющих детей, выплачиваемых за счёт средств бюджета, а также государственных внебюджетных фондов.

Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка обратилась к директору ФССП России Дмитрию Аристову с просьбой разработать порядок запроса соответствующей информации у кредитных организаций или должников до принятия судебными приставами решения.