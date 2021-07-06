В России предложили ужесточить ответственность банков за списывание со счетов должников средств соцподдержки
В настоящее время кредитные организации допускают серьёзные нарушения федерального закона, отметила автор инициативы.
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С инициативой разработки регламента ужесточения ответственности банков за принудительное списание долгов со счетов должников выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Предложение касается средств, начисленных в качестве государственной социальной поддержки. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной.
Волынец пояснила, что получает обращения от родителей несовершеннолетних, которым выплачиваются различных государственные пособия, касательно списания банками средств в счёт погашения имеющихся задолженностей по возбуждённым исполнительным производствам.
"В этой связи прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, оказать поддержку и сделать ещё один необходимый шаг по урегулированию важнейшего аспекта: разработать и внедрить регламент ужесточения ответственности банков за серьёзное нарушение действующего закона, а именно — за принудительное списание долгов со счетов должников, если эти средства поступили в качестве государственной социальной поддержки", — говорится в тексте обращения.
При этом Волынец отметила, что в соответствии с ФЗ "Об исполнительном производстве" взыскание не может касаться пособий граждан, имеющих детей, выплачиваемых за счёт средств бюджета, а также государственных внебюджетных фондов.
Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка обратилась к директору ФССП России Дмитрию Аристову с просьбой разработать порядок запроса соответствующей информации у кредитных организаций или должников до принятия судебными приставами решения.
Ранее 29 июня Владимир Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги. Новые правила призваны защитить эту сумму от взыскания. Чтобы осуществить это, заработная плата и иные доходы, равные российскому прожиточному минимуму трудоспособного населения (12 702 рубля — по данным 2021 года), включаются в перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание по исполнительным документам. Кроме того, должники имеют право обратиться в Федеральную службу судебных приставов и отметить счёт, с которого нельзя списывать средства.
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