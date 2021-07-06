Россиян предупредили о паразитах, способных проникать в кожу через воду

Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева предупредила граждан об опасности паразитов-церкарий, с которыми они могут столкнуться при купании в водоёмах. В беседе с телеканалом "Москва 24" специалист отметила, что эти существа способны проникать в кожу через воду во время заплывов людей.

"Церкарии – это личинки, которые разводятся в грязной и тёплой воде. Особенно там, где вместе с людьми купаются животные и птицы <…> Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так", — подчеркнула Чернышева.

При этом паразитолог заметила, что россияне не столкнутся с такой проблемой в разрешённых для купания местах. Однако в прочих водоёмах опасность укуса церкарий существует, даже если просто помочить в воде ноги. Также медик рассказала, что делать, если контакт с паразитом всё же произошёл.

"Поражённую зону можно обработать мазью, которая снимает зуд. Врач со своей стороны посоветует, нужно ли применять антигистаминные препараты. Ведь если было множественное внедрение личинок, может даже подняться температура", — пояснила Чернышева.

Кроме того, врач добавила, что у каждого человека болезнь может протекать по-разному, однако дети переносят её хуже. По словам эксперта, меры нужно принимать при сильном зуде. Также врач порекомендовала людям после купания в открытых водоёмах тщательно вытираться полотенцем и по возможности принимать душ.