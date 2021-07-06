Россиян предупредили о паразитах, способных проникать в кожу через воду
В частности, с подобными существами можно столкнуться при купании в водоёмах.
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Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева предупредила граждан об опасности паразитов-церкарий, с которыми они могут столкнуться при купании в водоёмах. В беседе с телеканалом "Москва 24" специалист отметила, что эти существа способны проникать в кожу через воду во время заплывов людей.
"Церкарии – это личинки, которые разводятся в грязной и тёплой воде. Особенно там, где вместе с людьми купаются животные и птицы <…> Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так", — подчеркнула Чернышева.
При этом паразитолог заметила, что россияне не столкнутся с такой проблемой в разрешённых для купания местах. Однако в прочих водоёмах опасность укуса церкарий существует, даже если просто помочить в воде ноги. Также медик рассказала, что делать, если контакт с паразитом всё же произошёл.
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"Поражённую зону можно обработать мазью, которая снимает зуд. Врач со своей стороны посоветует, нужно ли применять антигистаминные препараты. Ведь если было множественное внедрение личинок, может даже подняться температура", — пояснила Чернышева.
Кроме того, врач добавила, что у каждого человека болезнь может протекать по-разному, однако дети переносят её хуже. По словам эксперта, меры нужно принимать при сильном зуде. Также врач порекомендовала людям после купания в открытых водоёмах тщательно вытираться полотенцем и по возможности принимать душ.
Ранее россиянам сообщили, что при купании в водоёме нельзя заразиться коронавирусной инфекцией.
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