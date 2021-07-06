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Режим ЧС ввели в шести муниципалитетах Кубани

Об ухудшении погоды предупредили в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ.

6 июля, 07:33
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&z=photo-111665768_457266811/wall-111665768_38151" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Горячие новости Крыма"</a></p>

Фото © VK / "Горячие новости Крыма"

Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями из-за сильных ливней, сообщает оперативный штаб региона.

"Введён режим ЧС: Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик (посёлок Архипо-Осиповка)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведётся непрерывный мониторинг уровня рек. По данным штаба, утром 6 июля 267 жилых домов и 395 приусадебных участков остаются подтопленными, эвакуировано 136 жителей, 64 человека отселены в пункты временного размещения.

Сильные ливни и грозы ожидаются и в Крыму. Там объявлено штормовое предупреждение на 6 и 7 июля. Согласно прогнозу гидрометцентра республики, ближайшие два дня на полуострове ожидаются дожди, местами крупный град и штормовой ветер с порывами 20–25 м/с. А в четверг жителей ожидает жаркая и сухая погода, в городе температура воздуха поднимется до 28–33 градусов, на побережье — до 25.

Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за затопления

Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за затопления

Ранее метеоролог спрогнозировал сильные дожди и шторм в Сочи в течение всего лета. Синоптик отметил, что в этом году лето на юге, как в северных широтах, — прохладное, облачное, с ливнями. Однако такая погода, по его словам, будет длиться циклами по семь-десять дней, чередуя периоды улучшения с ненастьем.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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