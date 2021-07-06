Режим ЧС ввели в шести муниципалитетах Кубани

Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями из-за сильных ливней, сообщает оперативный штаб региона.

"Введён режим ЧС: Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик (посёлок Архипо-Осиповка)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведётся непрерывный мониторинг уровня рек. По данным штаба, утром 6 июля 267 жилых домов и 395 приусадебных участков остаются подтопленными, эвакуировано 136 жителей, 64 человека отселены в пункты временного размещения.

Сильные ливни и грозы ожидаются и в Крыму. Там объявлено штормовое предупреждение на 6 и 7 июля. Согласно прогнозу гидрометцентра республики, ближайшие два дня на полуострове ожидаются дожди, местами крупный град и штормовой ветер с порывами 20–25 м/с. А в четверг жителей ожидает жаркая и сухая погода, в городе температура воздуха поднимется до 28–33 градусов, на побережье — до 25.