Экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы

Бывший председатель правления "Белгазпромбанка", экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы. Верховный суд огласил приговор сегодня, сообщает БелТА. При этом государственный обвинитель попросил для Бабарико 15 лет тюрьмы.

"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере пяти тысяч базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет", — сказал судья.