Экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы
Он был задержан в июне 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём.
Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH
Бывший председатель правления "Белгазпромбанка", экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы. Верховный суд огласил приговор сегодня, сообщает БелТА. При этом государственный обвинитель попросил для Бабарико 15 лет тюрьмы.
"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере пяти тысяч базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет", — сказал судья.
Напомним, Виктор Бабарико был задержан в июне 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Вместе с Бабарико по делу проходит и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца.
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