Тихоокеанский флот подключился к поискам пропавшего на Камчатке Ан-26

Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего на Камчатке 6 июля пассажирского самолёта Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

"Подразделения войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) присоединились к поискам пропавшего на Камчатке гражданского самолёта Ан-26", — говорится в сообщении.

В 09:45 (мск) с аэродрома в Елизово вылетел противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ. Он направился в место предполагаемого падения воздушного судна.