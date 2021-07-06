Тихоокеанский флот подключился к поискам пропавшего на Камчатке Ан-26
В 09:45 (мск) противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации направился в место предполагаемого падения воздушного судна.
Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего на Камчатке 6 июля пассажирского самолёта Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.
"Подразделения войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) присоединились к поискам пропавшего на Камчатке гражданского самолёта Ан-26", — говорится в сообщении.
В 09:45 (мск) с аэродрома в Елизово вылетел противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ. Он направился в место предполагаемого падения воздушного судна.
Кроме того, по сообщению МЧС России, для поисков из Петропавловска-Камчатского и посёлка Оссора вылетели спасатели Региональной поисково-спасательной базы. Также к работам присоединились специалисты местного филиала и сотрудники пожарно-спасательной части Паланы. Вертолёт Ми-8 МЧС России приведён в готовность.
Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция. Лайф публиковал список членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту.
Комментариев: 0