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Тихоокеанский флот подключился к поискам пропавшего на Камчатке Ан-26

В 09:45 (мск) противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации направился в место предполагаемого падения воздушного судна.

6 июля, 06:50
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12316641@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны Российской Федерации</a></p>

Фото © Министерство обороны Российской Федерации

Тихоокеанский флот присоединился к поискам пропавшего на Камчатке 6 июля пассажирского самолёта Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

"Подразделения войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) присоединились к поискам пропавшего на Камчатке гражданского самолёта Ан-26", говорится в сообщении.

Связь с Ан-26 пропала за три минуты до посадки в Палане

Связь с Ан-26 пропала за три минуты до посадки в Палане

В 09:45 (мск) с аэродрома в Елизово вылетел противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ. Он направился в место предполагаемого падения воздушного судна.

Кроме того, по сообщению МЧС России, для поисков из Петропавловска-Камчатского и посёлка Оссора вылетели спасатели Региональной поисково-спасательной базы. Также к работам присоединились специалисты местного филиала и сотрудники пожарно-спасательной части Паланы. Вертолёт Ми-8 МЧС России приведён в готовность.

На борту пропавшего Ан-26 находилась глава камчатского посёлка Палана

На борту пропавшего Ан-26 находилась глава камчатского посёлка Палана

Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция. Лайф публиковал список членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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