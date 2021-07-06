Связь с Ан-26 пропала за три минуты до посадки в Палане

Связь с самолётом Ан-26 на Камчатке пропала за три минуты до посадки в пункте назначения — посёлке Палана. Борт исчез с радаров в 14:47 по местному времени (5:47 мск). Об этом Лайфу сообщил источник.

При этом в региональном Министерстве транспорта уточнили, что связь с рейсом № 251 пропала непосредственно перед манёвром при заходе на посадку в 9 км до посёлка Палана.

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 06:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана. По не подтверждённой пока информации, самолёт мог задеть гору и упасть. На его поиски направлены вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-26. С земли поиски ведут оперативные службы.