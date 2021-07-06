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Связь с Ан-26 пропала за три минуты до посадки в Палане

В региональном Министерстве транспорта уточнили, рейс № 251 перестал выходить на связь примерно в 9 км от пункта назначения.

6 июля, 06:22
<p>Архивное фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Архивное фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Связь с самолётом Ан-26 на Камчатке пропала за три минуты до посадки в пункте назначения — посёлке Палана. Борт исчез с радаров в 14:47 по местному времени (5:47 мск). Об этом Лайфу сообщил источник.

При этом в региональном Министерстве транспорта уточнили, что связь с рейсом № 251 пропала непосредственно перед манёвром при заходе на посадку в 9 км до посёлка Палана.

Лайф публикует список находившихся в пропавшем на Камчатке Ан-26

Лайф публикует список находившихся в пропавшем на Камчатке Ан-26

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 06:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана. По не подтверждённой пока информации, самолёт мог задеть гору и упасть. На его поиски направлены вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-26. С земли поиски ведут оперативные службы.

На борту пропавшего Ан-26 находилась глава камчатского посёлка Палана

На борту пропавшего Ан-26 находилась глава камчатского посёлка Палана

По данным Лайфа, сертификат лётной годности самолёта был актуален и истекал в августе этого года. Воздушное судно было выпущено в мае 1982 года. Его собственниками в разное время являлись "Аэрофлот", Air Mali, Perm Motors и другие. Нынешний оператор "Камчатское авиационное предприятие" эксплуатирует борт с 2013 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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