Связь с Ан-26 пропала за три минуты до посадки в Палане
В региональном Министерстве транспорта уточнили, рейс № 251 перестал выходить на связь примерно в 9 км от пункта назначения.
Архивное фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Связь с самолётом Ан-26 на Камчатке пропала за три минуты до посадки в пункте назначения — посёлке Палана. Борт исчез с радаров в 14:47 по местному времени (5:47 мск). Об этом Лайфу сообщил источник.
При этом в региональном Министерстве транспорта уточнили, что связь с рейсом № 251 пропала непосредственно перед манёвром при заходе на посадку в 9 км до посёлка Палана.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 06:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана. По не подтверждённой пока информации, самолёт мог задеть гору и упасть. На его поиски направлены вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-26. С земли поиски ведут оперативные службы.
По данным Лайфа, сертификат лётной годности самолёта был актуален и истекал в августе этого года. Воздушное судно было выпущено в мае 1982 года. Его собственниками в разное время являлись "Аэрофлот", Air Mali, Perm Motors и другие. Нынешний оператор "Камчатское авиационное предприятие" эксплуатирует борт с 2013 года.
Комментариев: 0