Сертификат лётной годности пропавшего на Камчатке Ан-26 истекал в августе

Сертификат лётной годности самолёта Ан-26Б-100, который пропал на Камчатке, истекал 30 августа 2021 года. Об этом Лайфу сообщил источник.

За июль судно совершило четыре посадки, наработка составляет 10,15 часа. За июнь — 10 посадок (21,55 часа). Общий налёт борта — 21 491 час и 10 498 посадок.

Известно, что самолёт с бортовым номером RA-26085 был выпущен в мае 1982 года. Его эксплуатация началась в октябре того же года. Собственниками судна в различное время являлись "Аэрофлот", Air Mali, Perm Motors и другие. Нынешний оператор "Камчатское авиационное предприятие" эксплуатирует его с 2013 года.

По факту утраты самолёта Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.