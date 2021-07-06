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Сертификат лётной годности пропавшего на Камчатке Ан-26 истекал в августе

Нынешний оператор "Камчатское авиационное предприятие" эксплуатирует судно с 2013 года.

6 июля, 05:55

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Сертификат лётной годности самолёта Ан-26Б-100, который пропал на Камчатке, истекал 30 августа 2021 года. Об этом Лайфу сообщил источник.

За июль судно совершило четыре посадки, наработка составляет 10,15 часа. За июнь — 10 посадок (21,55 часа). Общий налёт борта — 21 491 час и 10 498 посадок.

Известно, что самолёт с бортовым номером RA-26085 был выпущен в мае 1982 года. Его эксплуатация началась в октябре того же года. Собственниками судна в различное время являлись "Аэрофлот", Air Mali, Perm Motors и другие. Нынешний оператор "Камчатское авиационное предприятие" эксплуатирует его с 2013 года.

Лайф публикует список находившихся в пропавшем на Камчатке Ан-26

Лайф публикует список находившихся в пропавшем на Камчатке Ан-26

По факту утраты самолёта Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 06:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана. По не подтверждённой пока информации, самолёт мог задеть гору и упасть. На его поиски направлены вертолёт Ми-8 и самолёт Ан-26. С земли поиски ведут пожарные на мотоциклах и квадроциклах.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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