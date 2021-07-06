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На борту пропавшего Ан-26 находилась глава камчатского посёлка Палана

Помимо неё в салоне было 22 пассажира, в том числе один ребёнок, и шесть членов экипажа, сейчас их ищут.

6 июля, 06:10
<p>Ольга Мохирева. Фото © palana.org</p>

Ольга Мохирева. Фото © palana.org

Одной из пассажирок пропавшего в Камчатском крае самолёта Ан-26 была Ольга Мохирева, глава посёлка Палана, куда и направлялся борт.

Помимо неё в салоне воздушного судна было 22 пассажира, в том числе один ребёнок, и шесть членов экипажа.

Лайф публикует список находившихся в пропавшем на Камчатке Ан-26

Лайф публикует список находившихся в пропавшем на Камчатке Ан-26

Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция. При этом известно, что сертификат лётной годности самолёта был актуален и истекал в августе этого года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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