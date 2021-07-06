На борту пропавшего Ан-26 находилась глава камчатского посёлка Палана
Помимо неё в салоне было 22 пассажира, в том числе один ребёнок, и шесть членов экипажа, сейчас их ищут.
Ольга Мохирева. Фото © palana.org
Одной из пассажирок пропавшего в Камчатском крае самолёта Ан-26 была Ольга Мохирева, глава посёлка Палана, куда и направлялся борт.
Помимо неё в салоне воздушного судна было 22 пассажира, в том числе один ребёнок, и шесть членов экипажа.
Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция. При этом известно, что сертификат лётной годности самолёта был актуален и истекал в августе этого года.
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