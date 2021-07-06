В Росавиации сообщили о сложных метеоусловиях при посадке пропавшего на Камчатке Ан-26

Метеоусловия в Камчатском крае в момент посадки самолёта Ан-26, с которым потеряна связь, были сложными. Об этом сообщили в Росавиации.

Во время захода на посадку в окрестностях аэропорта был "туман разорванной облачности с нижней кромкой 300 метров и сплошной облачности на высоте 720 метров". Одной из возможных причин крушения стало то, что воздушное судно могло задеть гору, которая была закрыта облаками.