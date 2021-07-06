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В Росавиации сообщили о сложных метеоусловиях при посадке пропавшего на Камчатке Ан-26

Премьер-министр РФ поручил сформировать специальную комиссию для расследования обстоятельств исчезновения воздушного судна.

6 июля, 06:32

Фото © Wikipedia / Игорь Бубин

Метеоусловия в Камчатском крае в момент посадки самолёта Ан-26, с которым потеряна связь, были сложными. Об этом сообщили в Росавиации.

Во время захода на посадку в окрестностях аэропорта был "туман разорванной облачности с нижней кромкой 300 метров и сплошной облачности на высоте 720 метров". Одной из возможных причин крушения стало то, что воздушное судно могло задеть гору, которая была закрыта облаками.

Связь с Ан-26 пропала за три минуты до посадки в Палане

Связь с Ан-26 пропала за три минуты до посадки в Палане

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать специальную комиссию для расследования обстоятельств исчезновения воздушного судна. Её возглавил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция. Лайф публиковал список членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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