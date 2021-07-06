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Участок федеральной трассы Джубга — Сочи перекрыли из-за паводка

Накануне вечером на дороге сошёл сель, движение было восстановлено лишь недавно.

6 июля, 07:09

Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи вновь перекрыто, но теперь из-за паводка в районе посёлка Лермонтово. Об этом сообщает управление ГИБДД РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что вода размыла дорожное полотно и идёт по проезжей части. Сотрудники ДПС в Горячем Ключе перенаправляют автомобили через Шаумянский перевал. Водителей просят воздержаться от поездок в сложной обстановке.

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Напомним, сель уже сходил на трассе Джубга — Сочи накануне, из-за чего был закрыт участок в районе посёлка Гизель-Дере. Движение было восстановлено лишь спустя несколько часов, однако ненадолго. Это произошло в результате урагана, обрушившегося на Сочи. Известно о погибшем человеке — мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС. Также власти Краснодарского края сообщили, что почти все реки Сочи вышли из берегов из-за сильнейших ливней.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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