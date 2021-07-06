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СМИ: Московские ретейлеры сообщили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя

В качестве альтернативы предлагается сдвинуть сроки и не штрафовать не выполнивших требования работодателей.

6 июля, 07:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Поставщики продуктов и ретейлеры Москвы предупредили мэрию, что не успеют привить от коронавируса 60% работников до 15 июля, и просят Сергея Собянина сдвинуть сроки на месяц. Об этом сообщает "Коммерсант".

Проблемы заключаются в больших очередях в пунктах вакцинации, которые уже растянулись до августа, и возможными перебоями с поставками препаратов в медицинские центры. Некоторые компании из-за этого пока не привили даже 20% сотрудников. В качестве альтернативы ассоциация "Русбренд" (входят компании PepsiCo, Nestle, Unilever и другие) попросила не подвергать штрафам работодателей, которые не успеют выполнить требования в срок. С таким мнением согласны и в других предприятиях, указывая на сложности и проблемы, с которыми столкнулись при организации вакцинации.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве открылся один из крупнейших в Европе павильонов вакцинации от ковида. Центр расширит прививочную кампанию со своей способностью принимать до шести тысяч человек в сутки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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