На Кубани за несколько часов выпало почти две месячные нормы осадков
Глава региона заверил, что экстренные службы будут продолжать работать до полного устранения последствий подтопления.
За несколько часов в Краснодарском крае выпало почти две месячные нормы осадков. Видео © Соцсети
Прибрежные города Краснодарского края сильнее всего пострадали из-за ливней. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"В шести муниципалитетах края уже ввели режим ЧС из-за подтопления. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ. За несколько часов в этих районах выпало до двух месячных норм осадков. Сильнее всего пострадали наши прибрежные города", — написал он в своём телеграм-канале.
Вениамин Кондратьев уточнил, что вода зашла в дома, 136 человек были эвакуированы. В пунктах временного размещения сейчас находятся 64 человека. Экстренные службы работали всю ночь и будут продолжать работать до полного устранения последствий подтопления. Будет оказана помощь каждому пострадавшему, заверил глава региона.
Напомним, 4 июля на Краснодарский край обрушился настоящий ураган. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.
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