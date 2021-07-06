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На Кубани за несколько часов выпало почти две месячные нормы осадков

Глава региона заверил, что экстренные службы будут продолжать работать до полного устранения последствий подтопления.

6 июля, 07:23

За несколько часов в Краснодарском крае выпало почти две месячные нормы осадков. Видео © Соцсети

Прибрежные города Краснодарского края сильнее всего пострадали из-за ливней. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"В шести муниципалитетах края уже ввели режим ЧС из-за подтопления. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ. За несколько часов в этих районах выпало до двух месячных норм осадков. Сильнее всего пострадали наши прибрежные города", — написал он в своём телеграм-канале.

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Вениамин Кондратьев уточнил, что вода зашла в дома, 136 человек были эвакуированы. В пунктах временного размещения сейчас находятся 64 человека. Экстренные службы работали всю ночь и будут продолжать работать до полного устранения последствий подтопления. Будет оказана помощь каждому пострадавшему, заверил глава региона.

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Напомним, 4 июля на Краснодарский край обрушился настоящий ураган. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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