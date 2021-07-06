На Кубани за несколько часов выпало почти две месячные нормы осадков

За несколько часов в Краснодарском крае выпало почти две месячные нормы осадков. Видео © Соцсети

Прибрежные города Краснодарского края сильнее всего пострадали из-за ливней. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"В шести муниципалитетах края уже ввели режим ЧС из-за подтопления. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ. За несколько часов в этих районах выпало до двух месячных норм осадков. Сильнее всего пострадали наши прибрежные города", — написал он в своём телеграм-канале.