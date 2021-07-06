"Там все знакомые": Жители Паланы пришли в ужас из-за пропажи самолёта Ан-26
Сейчас определён возможный район падения воздушного судна, продолжается поисково-спасательная операция.
Все жители посёлка Палана находятся в состоянии шока после пропажи самолёта Ан-26, не долетевшего до аэропорта несколько километров. Об этом Лайфу рассказала Евгения, проживающая в населённом пункте.
"Да ничего не происходит, в том-то и беда. Не могут найти самолёт уже четыре часа. Хотя он гудел уже возле Паланы, его было слышно. И потом всё. Там тундра, сопки и река Анадырка, впадающая в Охотское море... Там все знакомые. Все в шоке", — признаётся собеседница Лайфа.
Евгения объяснила, что в посёлке проживает всего 2800 человек и все родственники пассажиров воздушного судна находятся тут. Аэропорт, куда должен был сесть самолёт, находится в 15 минутах езды на машине. Все жители сейчас пребывают в ужасе от случившегося, но с надеждой ждут хороших новостей.
Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция. Лайф публиковал список членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту, среди которых также была и глава посёлка.
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