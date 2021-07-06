Все жители посёлка Палана находятся в состоянии шока после пропажи самолёта Ан-26, не долетевшего до аэропорта несколько километров. Об этом Лайфу рассказала Евгения, проживающая в населённом пункте.

"Да ничего не происходит, в том-то и беда. Не могут найти самолёт уже четыре часа. Хотя он гудел уже возле Паланы, его было слышно. И потом всё. Там тундра, сопки и река Анадырка, впадающая в Охотское море... Там все знакомые. Все в шоке", — признаётся собеседница Лайфа.