Умер игравший на дудуке для фильма "Гладиатор" музыкант Дживан Гаспарян

В возрасте 92 лет умер выдающийся армянский музыкант и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Об этом на странице в "Фейсбуке" сообщил его внук Дживан Гаспарян — младший.

"Сегодня мир понёс невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть он покоится с миром", — написал внук музыканта, не став раскрывать причины смерти.

Гаспарян родился в 1928 году в небольшой деревне Солак и стал самостоятельно учиться играть на дудуке — национальной армянской флейте из абрикосового дерева. В итоге он стал одним из самых известных музыкантов в мире, написав музыку к фильмам "Онегин", "Последнее искушение Христа", "Гладиатор" и другим. В 2001 году за саундтрек к последнему он получил награду "Золотой глобус". В последние годы музыкант проживал в США.