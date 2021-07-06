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Умер игравший на дудуке для фильма "Гладиатор" музыкант Дживан Гаспарян

За саундтрек к картине Ридли Скотта в 2001 году артист был удостоен награды "Золотой глобус".

6 июля, 11:16
<p>Фото © ТАСС / Артём Коротаев </p>

Фото © ТАСС / Артём Коротаев

В возрасте 92 лет умер выдающийся армянский музыкант и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Об этом на странице в "Фейсбуке" сообщил его внук Дживан Гаспарян — младший.

"Сегодня мир понёс невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть он покоится с миром", — написал внук музыканта, не став раскрывать причины смерти.

На данный момент дата прощания и похорон артиста неизвестна.

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Гаспарян родился в 1928 году в небольшой деревне Солак и стал самостоятельно учиться играть на дудуке — национальной армянской флейте из абрикосового дерева. В итоге он стал одним из самых известных музыкантов в мире, написав музыку к фильмам "Онегин", "Последнее искушение Христа", "Гладиатор" и другим. В 2001 году за саундтрек к последнему он получил награду "Золотой глобус". В последние годы музыкант проживал в США.

Ранее на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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