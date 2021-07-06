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В Совфеде назвали ряд условий для повышения пенсий россиян

Собеседник Лайфа отметил, что размер выплат частично формируется из отчислений от заработной платы, поэтому следует уходить от серых схем оплаты труда.

6 июля, 11:14
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/album-170206299_269226161" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации</a> </p>

Фото © VK / Совет Федерации

Глава Комитета Совфеда по соцполитике, руководитель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал в беседе с Лайфом о дополнительных условиях, которые позволят обеспечить достойную пенсию россиян. По его оценке, сейчас ПФР работает строго по закону.

Сенатор отметил, что уровень начислений зависит от инфляции в стране и возможностей пенсионной системы. Увеличить пенсию можно за счёт снижения инфляции — это главная задача экономики государства — и расширения возможностей системы. А именно увеличения взносов из заработной платы и организации дополнительной помощи из федерального бюджета.

"Чтобы уровень пенсий был достойным, надо повышать зарплату, повышать уровень взносов и уходить из серой зоны, вводить дополнительные накопительные компоненты. Поэтому стремиться надо к тому, чтобы зарплата была больше и человек во время работы мог заработать достойную страховую пенсию и накопить дополнительно", — пояснил собеседник Лайфа.

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Ранее стало известно, что в 2024 году средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей. Это следует из расчётов, которые провела трёхсторонняя комиссия, рассмотревшая бюджет Пенсионного фонда (ПФР) на 2022–2024 годы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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