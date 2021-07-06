В Совфеде назвали ряд условий для повышения пенсий россиян

Глава Комитета Совфеда по соцполитике, руководитель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал в беседе с Лайфом о дополнительных условиях, которые позволят обеспечить достойную пенсию россиян. По его оценке, сейчас ПФР работает строго по закону.

Сенатор отметил, что уровень начислений зависит от инфляции в стране и возможностей пенсионной системы. Увеличить пенсию можно за счёт снижения инфляции — это главная задача экономики государства — и расширения возможностей системы. А именно увеличения взносов из заработной платы и организации дополнительной помощи из федерального бюджета.

"Чтобы уровень пенсий был достойным, надо повышать зарплату, повышать уровень взносов и уходить из серой зоны, вводить дополнительные накопительные компоненты. Поэтому стремиться надо к тому, чтобы зарплата была больше и человек во время работы мог заработать достойную страховую пенсию и накопить дополнительно", — пояснил собеседник Лайфа.