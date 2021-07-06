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Эксперты рассказали об основных характеристиках разбившегося на Камчатке Ан-26

По их оценке, несмотря на надёжность этого воздушного судна, заход на посадку мог быть сложным из-за погоды.

6 июля, 11:00
<p>Фото © <a href="https://russianplanes.net/reginfo/31971" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianplanes.net</a></p>

Фото © russianplanes.net

Самолёт Ан-26 является надёжным воздушным судном, которое за долгие годы зарекомендовало себя. Такую точку зрения высказал главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров, комментируя крушение подобного воздушного судна в Камчатском крае.

"Этим самолётам уже больше 40 лет. Они все возрастные. До сих пор продолжают исправно возить пассажиров и грузы в российских регионах, и в основном это за Уралом. Назвать этот самолёт ненадёжным, конечно же, нельзя. Самолёт очень крайне надёжен, и именно вот это его долголетие этим и обусловлено, что самолёт, несмотря на свой уже почтенный возраст, продолжает исправно возить пассажиров", — сказал он телеканалу "Звезда".

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов предположил, что условия для посадки Ан-26 в момент, когда он перестал выходить на связь, были сложными.

"Район аэропорта Палана достаточно сложный: близлежащие горные сопки достаточно высокие. И погодные условия были достаточно тяжёлыми. В данном случае высота нижней кромки была 400–500 метров, за счёт дымки под облаками 10-балльная видимость была — не более двух-трёх километров. Конечно, это достаточно сложные условия для того, чтобы выполнять заход на посадку именно в таком районе", — объяснил он в эфире радио Sputnik.

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км.

Лайф узнал возможную причину крушения самолёта Ан-26 на Камчатке

Лайф узнал возможную причину крушения самолёта Ан-26 на Камчатке

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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