Эксперты рассказали об основных характеристиках разбившегося на Камчатке Ан-26

Самолёт Ан-26 является надёжным воздушным судном, которое за долгие годы зарекомендовало себя. Такую точку зрения высказал главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров, комментируя крушение подобного воздушного судна в Камчатском крае.

"Этим самолётам уже больше 40 лет. Они все возрастные. До сих пор продолжают исправно возить пассажиров и грузы в российских регионах, и в основном это за Уралом. Назвать этот самолёт ненадёжным, конечно же, нельзя. Самолёт очень крайне надёжен, и именно вот это его долголетие этим и обусловлено, что самолёт, несмотря на свой уже почтенный возраст, продолжает исправно возить пассажиров", — сказал он телеканалу "Звезда".

Генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов предположил, что условия для посадки Ан-26 в момент, когда он перестал выходить на связь, были сложными.

"Район аэропорта Палана достаточно сложный: близлежащие горные сопки достаточно высокие. И погодные условия были достаточно тяжёлыми. В данном случае высота нижней кромки была 400–500 метров, за счёт дымки под облаками 10-балльная видимость была — не более двух-трёх километров. Конечно, это достаточно сложные условия для того, чтобы выполнять заход на посадку именно в таком районе", — объяснил он в эфире радио Sputnik.