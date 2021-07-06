НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф узнал возможную причину крушения самолёта Ан-26 на Камчатке

Точные обстоятельства авиакатастрофы определят после повторного осмотра воздушного судна и места ЧП.

6 июля, 10:21
<p>Фото © Airwar.ru</p>

Фото © Airwar.ru

Самолёт Ан-26, направлявшийся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, мог разбиться о береговую скалу. Предварительную причину трагедии Лайфу сообщил генеральный директор АО "Камчатское авиационное предприятие" Алексей Храбров.

"Самолёт Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу, и часть обломков могла попасть в море. Сейчас вертолёт пошёл на второй осмотр, пока световой день позволяет. О точных причинах рано говорить", — сказал собеседник Лайфа.

Вертолёт обнаружил обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

Вертолёт обнаружил обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Командир разбившегося Ан-26 за месяц почти исчерпал допустимое время налёта

сегодня в 11:37

МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ан-26 на Камчатке

сегодня в 11:21

Эксперты рассказали об основных характеристиках разбившегося на Камчатке Ан-26

сегодня в 11:00

"Локомотив" назначил экс-тренера "Лейпцига" руководителем по спорту и развитию

сегодня в 11:36

"Выпишут люлей": Блогер Mellstroy матом обрадовался дате оглашения приговора

сегодня в 11:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1