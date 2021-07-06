Лайф узнал возможную причину крушения самолёта Ан-26 на Камчатке
Точные обстоятельства авиакатастрофы определят после повторного осмотра воздушного судна и места ЧП.
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Самолёт Ан-26, направлявшийся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, мог разбиться о береговую скалу. Предварительную причину трагедии Лайфу сообщил генеральный директор АО "Камчатское авиационное предприятие" Алексей Храбров.
"Самолёт Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу, и часть обломков могла попасть в море. Сейчас вертолёт пошёл на второй осмотр, пока световой день позволяет. О точных причинах рано говорить", — сказал собеседник Лайфа.
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км.
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