Лайф узнал возможную причину крушения самолёта Ан-26 на Камчатке

"Самолёт Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу, и часть обломков могла попасть в море. Сейчас вертолёт пошёл на второй осмотр, пока световой день позволяет. О точных причинах рано говорить", — сказал собеседник Лайфа.

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км.