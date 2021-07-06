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Вертолёт обнаружил обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

По некоторым данным, борт мог врезаться в скалу у берега, эта информация сейчас уточняется.

6 июля, 09:33
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Фото © russianplanes.net / Игорь Двуреков

Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружены с вертолёта в 3,8 км от посёлка Палана, у берега моря. Об этом Лайфу сообщил источник. Борт мог врезаться в скалу, по предварительным данным, выживших нет.

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция.

"Там все знакомые": Жители Паланы пришли в ужас из-за пропажи самолёта Ан-26

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По данным Лайфа, сертификат лётной годности самолёта был актуален и истекал в августе этого года. Воздушное судно было выпущено в мае 1982 года. Его собственниками в разное время являлись "Аэрофлот", Air Mali, Perm Motors и другие. Нынешний оператор "Камчатское авиационное предприятие" эксплуатирует борт с 2013 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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