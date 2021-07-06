Вертолёт обнаружил обломки пропавшего на Камчатке Ан-26

Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 обнаружены с вертолёта в 3,8 км от посёлка Палана, у берега моря. Об этом Лайфу сообщил источник. Борт мог врезаться в скалу, по предварительным данным, выживших нет.

По данным Лайфа, сертификат лётной годности самолёта был актуален и истекал в августе этого года. Воздушное судно было выпущено в мае 1982 года. Его собственниками в разное время являлись "Аэрофлот", Air Mali, Perm Motors и другие. Нынешний оператор "Камчатское авиационное предприятие" эксплуатирует борт с 2013 года.