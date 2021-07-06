На Кубе объяснили массовую изоляцию российских туристов
Там заверили, что уже в самые короткие сроки примут меры по снятию карантина с приезжих при отрицательном тесте на CoViD-19.
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Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсиа Гранда и попросила его максимально включиться в урегулирование ситуации с застрявшими в стране туристами из РФ.
"Господин Гарсиа в свою очередь объяснил сложившиеся обстоятельства ужесточением контроля в связи с распространением в мире индийского штамма коронавирусной инфекции. В то же время министр заявил, что возьмёт вопрос под личный контроль и уже в самые короткие сроки примет меры по снятию карантина с российских туристов с отрицательным результатом на CoViD-19", — говорится на сайте Ростуризма.
Отмечается, что стороны обсудили вопрос возможной минимизации подобных случаев в будущем. В этом контексте кубинская сторона заверила, что в ближайшие дни проработает с местными органами здравоохранения возможные пути оптимизации карантинных мер. Стороны договорились быть на оперативной связи.
Напомним, около 150 российских туристов заявили, что застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а ПЦР-тесты на CoViD-19 перед вылетом показывали отрицательный результат. Позже стало известно, что со 103 российских туристов сняли изоляцию.
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