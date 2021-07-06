На Кубе объяснили массовую изоляцию российских туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсиа Гранда и попросила его максимально включиться в урегулирование ситуации с застрявшими в стране туристами из РФ.

"Господин Гарсиа в свою очередь объяснил сложившиеся обстоятельства ужесточением контроля в связи с распространением в мире индийского штамма коронавирусной инфекции. В то же время министр заявил, что возьмёт вопрос под личный контроль и уже в самые короткие сроки примет меры по снятию карантина с российских туристов с отрицательным результатом на CoViD-19", — говорится на сайте Ростуризма.