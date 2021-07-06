НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Кубе объяснили массовую изоляцию российских туристов

Там заверили, что уже в самые короткие сроки примут меры по снятию карантина с приезжих при отрицательном тесте на CoViD-19.

6 июля, 09:07
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQ6E92bDtt1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">katerina_tyuleneva_76</a></p>

Фото © Instagram / katerina_tyuleneva_76

Глава Ростуризма Зарина Догузова провела телефонный разговор с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсиа Гранда и попросила его максимально включиться в урегулирование ситуации с застрявшими в стране туристами из РФ.

"Господин Гарсиа в свою очередь объяснил сложившиеся обстоятельства ужесточением контроля в связи с распространением в мире индийского штамма коронавирусной инфекции. В то же время министр заявил, что возьмёт вопрос под личный контроль и уже в самые короткие сроки примет меры по снятию карантина с российских туристов с отрицательным результатом на CoViD-19", — говорится на сайте Ростуризма.

Россиянин провёл 8 дней в обсервации на Кубе и оказался на улице перед штормом

Россиянин провёл 8 дней в обсервации на Кубе и оказался на улице перед штормом

Отмечается, что стороны обсудили вопрос возможной минимизации подобных случаев в будущем. В этом контексте кубинская сторона заверила, что в ближайшие дни проработает с местными органами здравоохранения возможные пути оптимизации карантинных мер. Стороны договорились быть на оперативной связи.

Напомним, около 150 российских туристов заявили, что застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а ПЦР-тесты на CoViD-19 перед вылетом показывали отрицательный результат. Позже стало известно, что со 103 российских туристов сняли изоляцию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Застрявшим на Кубе российским туристам начали делать экспресс-тесты на коронавирус

сегодня в 01:53

Повторные ПЦР-тесты 52 застрявших на Кубе россиян показали положительный результат

вчера в 20:30

В Екатеринбурге от ковида умер 22-летний студент

сегодня в 08:56

В МИД РФ пригрозили ударом по носу устраивающим провокации в Чёрном море

сегодня в 10:09

Над водой только крыши: Затопленное село в Краснодарском крае сняли с дрона

сегодня в 10:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1