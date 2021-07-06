Новосибирский учёный объяснил, почему молодёжь переносит вакцину от ковида хуже, чем пенсионеры

Многие представители молодёжи тяжелее переносят прививку от ковида — у них наблюдается повышение температуры выше 38, ломота в теле, озноб, лихорадка, головная боль, тошнота. А вот старшее поколение практически не жалуется на поствакцинальные реакции. Почему так происходит, объяснил доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, дело в том, что организм людей возраста 50+ намного чаще встречался с вирусами. Так, например, вакцина "Спутник V" состоит из неспособного размножаться аденовируса человека. Этот возбудитель даже в полноценном виде не опасен, он вызывает лишь лёгкую простуду, а в вакцине — его дефектная версия, в которой нет генов размножения. Но некоторые аденовирусные белки вместе с белком S коронавируса она производит. Именно это и чувствуют организмы молодых людей, тогда как старшее поколение уже встречалось с этим полноценным вирусом, у него есть к нему иммунитет.

"На эту тему исследования ещё продолжаются, но такой эффект был замечен ещё осенью прошлого года. Он связан с реакцией организма на аденовирус, поскольку с этими подтипами аденовируса большая часть старшего поколения уже сталкивалась и не раз, а у многих молодых людей такого опыта ещё не было, поэтому организм и реагирует температурой, ломотой в теле", — объяснил kp.ru Нетесов.