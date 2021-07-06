Новосибирский учёный объяснил, почему молодёжь переносит вакцину от ковида хуже, чем пенсионеры
При этом на самочувствие после вакцинации возраст, а значит, и жизненный опыт взаимодействия с инфекциями, влияют больше, чем то, болел пациент раньше коронавирусом или нет.
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Многие представители молодёжи тяжелее переносят прививку от ковида — у них наблюдается повышение температуры выше 38, ломота в теле, озноб, лихорадка, головная боль, тошнота. А вот старшее поколение практически не жалуется на поствакцинальные реакции. Почему так происходит, объяснил доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По его словам, дело в том, что организм людей возраста 50+ намного чаще встречался с вирусами. Так, например, вакцина "Спутник V" состоит из неспособного размножаться аденовируса человека. Этот возбудитель даже в полноценном виде не опасен, он вызывает лишь лёгкую простуду, а в вакцине — его дефектная версия, в которой нет генов размножения. Но некоторые аденовирусные белки вместе с белком S коронавируса она производит. Именно это и чувствуют организмы молодых людей, тогда как старшее поколение уже встречалось с этим полноценным вирусом, у него есть к нему иммунитет.
"На эту тему исследования ещё продолжаются, но такой эффект был замечен ещё осенью прошлого года. Он связан с реакцией организма на аденовирус, поскольку с этими подтипами аденовируса большая часть старшего поколения уже сталкивалась и не раз, а у многих молодых людей такого опыта ещё не было, поэтому организм и реагирует температурой, ломотой в теле", — объяснил kp.ru Нетесов.
А ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович объяснила работу российских антиковидных вакцин на примере с бандитом. Например, "Эпиваккорона" демонстрирует фотографию "бандита", поскольку состоит из пептидных кусочков, напоминающих вирус. "Ковивак", имея в составе инактивированный вирус, показывает "что-то типа муляжа трупа бандита". А векторная вакцина "Спутник V" — это пойманный ранее другой бандит, который согласился работать на полицию.
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