В России выявлен новый максимум смертей за сутки от коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировали 737 смертей от коронавирусной инфекции, это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

При этом ещё накануне в стране скончались 654 человека, за сутки смертность резко выросла на 12,7%. Больше всего летальных случаев выявлено в Москве (114), затем идёт Санкт-Петербург (99) и Подмосковье (21). За всё время эпидемии в стране из-за CoViD-19 умерло 139 316 человек.