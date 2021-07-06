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В России выявлен новый максимум смертей за сутки от коронавируса

За прошедшие 24 часа летальность резко выросла на 12,7%, ведь ещё накануне умерших было на 83 пациента меньше.

6 июля, 08:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

За минувшие сутки в России зарегистрировали 737 смертей от коронавирусной инфекции, это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

При этом ещё накануне в стране скончались 654 человека, за сутки смертность резко выросла на 12,7%. Больше всего летальных случаев выявлено в Москве (114), затем идёт Санкт-Петербург (99) и Подмосковье (21). За всё время эпидемии в стране из-за CoViD-19 умерло 139 316 человек.

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Всего же в стране выявлено 5 658 672 случая заражения (+23 378 за сутки), из них выздоровели 5 101 852 пациента, в том числе и 18 411 за последние 24 часа.

Ранее в ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом стабилизировалась на очень высоком уровне. По словам экспертов, в целом сейчас положение дел лучше, чем два-три месяца назад.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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