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Несколько пассажиров пропавшего Ан-26 летели в Палану строить школу

Один из родственников рассказал, как его брат вместе с коллегами отправлялся на данный авиарейс.

6 июля, 08:11
<p>Фото © <a href="https://russianplanes.net/reginfo/31971" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russianplanes.net</a></p>

Фото © russianplanes.net

Несколько пассажиров пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26 летели в посёлок Палана строить школу. Как рассказал родной брат одного из мужчин, вместе с его родственником летели ещё двое коллег.

"В субботу мне написал, что улетает на работу, выслал электронный билет, сказал, что сдаст тест на коронавирус, а потом поедет. Потом созвонились, когда он уже был в самолёте", — приводит телеканал "360" слова мужчины.

Он уточнил, что у его брата есть двое детей. Мальчику будет 14 лет, а девочке всего два года.

Ещё одной пассажиркой пропавшего на Камчатке самолёта является 44-летняя многодетная мать. По данным РИА "ФАН", женщина работает начальником отдела опеки и попечительства администрации Паланы. У неё трое детей, двое из которых несовершеннолетние.

После исчезновения самолёта Ан-26 на Камчатке открыли горячую линию

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Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция. Лайф публиковал список членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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