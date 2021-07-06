Несколько пассажиров пропавшего Ан-26 летели в Палану строить школу

Несколько пассажиров пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26 летели в посёлок Палана строить школу. Как рассказал родной брат одного из мужчин, вместе с его родственником летели ещё двое коллег.

"В субботу мне написал, что улетает на работу, выслал электронный билет, сказал, что сдаст тест на коронавирус, а потом поедет. Потом созвонились, когда он уже был в самолёте", — приводит телеканал "360" слова мужчины.

Он уточнил, что у его брата есть двое детей. Мальчику будет 14 лет, а девочке всего два года.