Несколько пассажиров пропавшего Ан-26 летели в Палану строить школу
Один из родственников рассказал, как его брат вместе с коллегами отправлялся на данный авиарейс.
Фото © russianplanes.net
Несколько пассажиров пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26 летели в посёлок Палана строить школу. Как рассказал родной брат одного из мужчин, вместе с его родственником летели ещё двое коллег.
"В субботу мне написал, что улетает на работу, выслал электронный билет, сказал, что сдаст тест на коронавирус, а потом поедет. Потом созвонились, когда он уже был в самолёте", — приводит телеканал "360" слова мужчины.
Он уточнил, что у его брата есть двое детей. Мальчику будет 14 лет, а девочке всего два года.
Ещё одной пассажиркой пропавшего на Камчатке самолёта является 44-летняя многодетная мать. По данным РИА "ФАН", женщина работает начальником отдела опеки и попечительства администрации Паланы. У неё трое детей, двое из которых несовершеннолетние.
Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция. Лайф публиковал список членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту.
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