В МЧС опровергли информацию об обнаружении места падения пропавшего на Камчатке Ан-26

На данный момент место крушения самолёта Ан-26 не определено, а информация о его падении в Охотское море не соответствует действительности. Об этом Лайфу сообщили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что появившаяся в СМИ информация не подтверждается. Поиск воздушного судна продолжается.