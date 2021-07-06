В МЧС опровергли информацию об обнаружении места падения пропавшего на Камчатке Ан-26
В Правительстве Камчатского края также заявили, что на данный момент поисковая операция не завершена и продолжается.
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На данный момент место крушения самолёта Ан-26 не определено, а информация о его падении в Охотское море не соответствует действительности. Об этом Лайфу сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что появившаяся в СМИ информация не подтверждается. Поиск воздушного судна продолжается.
Это же подтвердил и заместитель председателя Правительства Камчатского края Александр Заболиченко. В беседе с телеканалом "360" он назвал информацию выдумкой и заметил, что не знает, какие комментарии даёт пресс-служба правительства.
Напомним, воздушное судно, совершавшее полёт из Петропавловска-Камчатского в Палану, вовремя не вышло на связь. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция. Лайф публиковал список членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту.
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