В Екатеринбурге от ковида умер 22-летний студент

Студент института новых материалов и технологий Уральского федерального университета (УрФУ) скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Так, 15 июня он ушёл в академический отпуск, с 17 июня 22-летнего магистранта положили в городскую больницу № 24 с поражением лёгких, а 19-го числа он получил положительный ПЦР-тест. Спустя два дня парня подключили к аппарату ИВЛ.

Отмечается, что студент не был вакцинирован от CoViD-19. В университете выразили соболезнования его родным и близким и напомнили, что при первых симптомах заболевания стоит обратиться за медицинской помощью.