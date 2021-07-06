В Екатеринбурге от ковида умер 22-летний студент
С момента попадания в больницу с поражением лёгких до подключения его к аппарату ИВЛ прошло четыре дня.
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Студент института новых материалов и технологий Уральского федерального университета (УрФУ) скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.
Так, 15 июня он ушёл в академический отпуск, с 17 июня 22-летнего магистранта положили в городскую больницу № 24 с поражением лёгких, а 19-го числа он получил положительный ПЦР-тест. Спустя два дня парня подключили к аппарату ИВЛ.
Отмечается, что студент не был вакцинирован от CoViD-19. В университете выразили соболезнования его родным и близким и напомнили, что при первых симптомах заболевания стоит обратиться за медицинской помощью.
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