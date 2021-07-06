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Юный мошенник из Москвы без денег купил квартиру за 17,5 миллиона рублей

Предприимчивый подросток успел прописаться в новой недвижимости и выставить её на продажу.

6 июля, 08:43
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17-летний москвич купил квартиру по поддельным документам. © Видео ГУ МВД России по г. Москве

17-летний москвич в онлайн-режиме купил квартиру в столице за 17,5 миллиона рублей по поддельным документам. Он поменял в ней замок, оформил прописку и выставил на продажу, сообщает Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве.

Молодой человек решил заключить сделку купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице. Так как клиент несовершеннолетний, компания застройщика запросила документы от родителей мальчика. Мошенник отправил поддельное решение органов опеки о признании его полностью дееспособным и сфальсифицированное подложное платёжное поручение. После этого договор был заключён и право собственности на жилое помещение перешло несовершеннолетнему.

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Вскоре компания обнаружила, что деньги так и не пришли, и сообщила клиенту. Подросток сказал, что у него возникли проблемы с банком и новое платёжное поручение уже отправлено. В это время мошенник попытался заселиться в квартиру, а когда компания не предоставила ему доступ к новой жилплощади, он вскрыл и поменял замок, прописался в квартире и выставил её на продажу.

Через некоторое время сотрудники компании поняли, что их обманули, и написали заявление в полицию. Молодого человека задержали. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Лайф писал, что правоохранители совместно со специалистами Group-IB выявили новую схему дистанционного хищения денег со счетов россиян, по которой мошенники начали подделывать паспорта потерпевших. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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