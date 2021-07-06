Юный мошенник из Москвы без денег купил квартиру за 17,5 миллиона рублей

17-летний москвич купил квартиру по поддельным документам. © Видео ГУ МВД России по г. Москве

17-летний москвич в онлайн-режиме купил квартиру в столице за 17,5 миллиона рублей по поддельным документам. Он поменял в ней замок, оформил прописку и выставил на продажу, сообщает Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве.

Молодой человек решил заключить сделку купли-продажи квартиры, расположенной на Сельскохозяйственной улице. Так как клиент несовершеннолетний, компания застройщика запросила документы от родителей мальчика. Мошенник отправил поддельное решение органов опеки о признании его полностью дееспособным и сфальсифицированное подложное платёжное поручение. После этого договор был заключён и право собственности на жилое помещение перешло несовершеннолетнему.

Вскоре компания обнаружила, что деньги так и не пришли, и сообщила клиенту. Подросток сказал, что у него возникли проблемы с банком и новое платёжное поручение уже отправлено. В это время мошенник попытался заселиться в квартиру, а когда компания не предоставила ему доступ к новой жилплощади, он вскрыл и поменял замок, прописался в квартире и выставил её на продажу.

Через некоторое время сотрудники компании поняли, что их обманули, и написали заявление в полицию. Молодого человека задержали. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.