На экс-губернатора Кировской области Белых завели новое уголовное дело

Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сообщает Следственный комитет России.

"По версии следствия, в 2015 году Никита Белых, исполняя обязанности губернатора Кировской области, действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки — заключения договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний Кировской области на сумму 320 миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.

Договор предусматривал возвращение займа с уплатой процентов до ноября 2016-го, однако этого не произошло. Кроме того, Белых в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении денежных средств на нужды находящихся в неплатёжеспособном состоянии юридических лиц, не связанных с уставными целями деятельности АО "К.Р.И.К.". Арбитражный суд области позднее взыскал с правительства региона более 202 миллионов рублей в пользу предприятия.

Таким образом, бюджету Кировской области был причинён материальный ущерб на указанную сумму в результате противоправных действий губернатора. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.