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На экс-губернатора Кировской области Белых завели новое уголовное дело

С 2018 года чиновник уже отбывает восьмилетний срок за получение взятки в размере 600 тысяч евро.

6 июля, 08:35

Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сообщает Следственный комитет России.

"По версии следствия, в 2015 году Никита Белых, исполняя обязанности губернатора Кировской области, действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки — заключения договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний Кировской области на сумму 320 миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.

Договор предусматривал возвращение займа с уплатой процентов до ноября 2016-го, однако этого не произошло. Кроме того, Белых в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении денежных средств на нужды находящихся в неплатёжеспособном состоянии юридических лиц, не связанных с уставными целями деятельности АО "К.Р.И.К.". Арбитражный суд области позднее взыскал с правительства региона более 202 миллионов рублей в пользу предприятия.

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Таким образом, бюджету Кировской области был причинён материальный ущерб на указанную сумму в результате противоправных действий губернатора. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, экс-губернатор Кировской области Никита Белых отбывает срок за получение взятки в размере 600 тысяч евро. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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