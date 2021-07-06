"Яндекс" выпустил новую колонку с голосовым помощником Алиса

Российский интернет-холдинг "Яндекс" выпустил новую умную колонку в шести цветах с голосовым помощником Алиса. Представлена она не только в разных цветах, но и с разным характером. Это проявляется в некоторых ответах голосового помощника.

"В станции "Лайт" мы наделили Алису разными характерами. Бирюзовая колонка — для романтиков, и Алиса в ней более спокойная. Красная — для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь Алиса более дерзкая. Розовая станция "Лайт" — для мечтателей, поэтому в ней Алиса верит в волшебство. Просто попробуйте с ней поговорить, чтобы раскрыть её получше", — сообщается на сайте компании.

Отмечается также, что в станции "Лайт" сохранены все основные умения Алисы: она включит музыку или радио, запустит утреннее шоу, прочитает детям сказку. С её помощью можно управлять умным домом и найти ответ на любой вопрос.