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Двойника Зеленского заметили на учениях Sea Breeze

Его сфотографировали во время манёвров на итальянском фрегате Virginio Fasan.

6 июля, 08:32
<p>Фото © t.me/ <a href="https://t.me/stranaua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stranaua</a></p>

Фото © t.me/ stranaua

Во время учений Sea Breeze в Чёрном море увидели двойника президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает телеграм-канал "Политика страны", мужчина, очень похожий на украинского лидера, оказался итальянским матросом.

Фото двойника Зеленского было сделано во время учений НАТО на борту итальянского фрегата Virginio Fasan.

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Ранее в Раде заподозрили, что вместо Зеленского страной руководит его двойник. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что президента будто подменили, иногда создаётся впечатление, что страной руководит его двойник.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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