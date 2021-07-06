Двойника Зеленского заметили на учениях Sea Breeze

Во время учений Sea Breeze в Чёрном море увидели двойника президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает телеграм-канал "Политика страны", мужчина, очень похожий на украинского лидера, оказался итальянским матросом.

Фото двойника Зеленского было сделано во время учений НАТО на борту итальянского фрегата Virginio Fasan.

Ранее в Раде заподозрили, что вместо Зеленского страной руководит его двойник. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что президента будто подменили, иногда создаётся впечатление, что страной руководит его двойник.