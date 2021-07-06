Двойника Зеленского заметили на учениях Sea Breeze
Его сфотографировали во время манёвров на итальянском фрегате Virginio Fasan.
Фото © t.me/ stranaua
Во время учений Sea Breeze в Чёрном море увидели двойника президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает телеграм-канал "Политика страны", мужчина, очень похожий на украинского лидера, оказался итальянским матросом.
Фото двойника Зеленского было сделано во время учений НАТО на борту итальянского фрегата Virginio Fasan.
Ранее в Раде заподозрили, что вместо Зеленского страной руководит его двойник. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что президента будто подменили, иногда создаётся впечатление, что страной руководит его двойник.
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