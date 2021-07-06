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Во Франции в ответ на российский закон напомнили о происхождении слова "шампанское"

Новая норма обязывает производителей маркировать напиток как "игристое вино", чему, в частности, не обрадовались в компании Moet Hennessy.

6 июля, 09:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Наименование "шампанское" является французским, и власти страны продолжат обсуждать с российскими коллегами условия его использования. Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди, комментируя новый закон о запрете применения данного наименования для зарубежной продукции.

"Слово "шампанское" имеет французское происхождение. Мы продолжим работать по этому направлению с властями РФ", — сказал министр в эфире радиостанции Sud Radio.

В Moet Hennessy подтвердили решение прекратить поставки шампанского в Россию

В Moet Hennessy подтвердили решение прекратить поставки шампанского в Россию

Ранее в Еврокомиссии выступили против российского закона "об игристых винах". В высшем органе власти ЕС заметили, что не до конца изучили последствия поправок и назвать конкретные шаги сейчас не могут.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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