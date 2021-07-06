Во Франции в ответ на российский закон напомнили о происхождении слова "шампанское"

Наименование "шампанское" является французским, и власти страны продолжат обсуждать с российскими коллегами условия его использования. Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди, комментируя новый закон о запрете применения данного наименования для зарубежной продукции.

"Слово "шампанское" имеет французское происхождение. Мы продолжим работать по этому направлению с властями РФ", — сказал министр в эфире радиостанции Sud Radio.