Во Франции в ответ на российский закон напомнили о происхождении слова "шампанское"
Новая норма обязывает производителей маркировать напиток как "игристое вино", чему, в частности, не обрадовались в компании Moet Hennessy.
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Наименование "шампанское" является французским, и власти страны продолжат обсуждать с российскими коллегами условия его использования. Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди, комментируя новый закон о запрете применения данного наименования для зарубежной продукции.
"Слово "шампанское" имеет французское происхождение. Мы продолжим работать по этому направлению с властями РФ", — сказал министр в эфире радиостанции Sud Radio.
Ранее в Еврокомиссии выступили против российского закона "об игристых винах". В высшем органе власти ЕС заметили, что не до конца изучили последствия поправок и назвать конкретные шаги сейчас не могут.
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