Застряли в своём доме: На Кубани из водной западни вызволили четырёх человек
Накануне река Кавярзе вышла из берегов и затопила округу. Здание с людьми внутри накренилось под воздействием мощного потока воды.
В селе Фанагорийское Краснодарского края спасли четырёх человек — двоих детей и двоих взрослых, — которые попали в ловушку в собственном доме во время потопа. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места.
Накануне река Кавярзе вышла из берегов и затопила округу. Здание с людьми внутри накренилось под воздействием мощного потока воды. Сегодня, 6 июля, уровень воды спал и "пленников" всё-таки смогли вызволить из дома с помощью автомобиля ГАЗ-66.
Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган и сильные ливни, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. В результате разгула стихии в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. А в Анапе погиб ребёнок, который пошёл купаться в море, и двое пытавшихся его спасти взрослых. Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона.
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