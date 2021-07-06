Лайф публикует видео поисков пропавшего Ан-26 на Камчатке

В районе посёлка Палана на Камчатке продолжается операция по поиску пропавшего пассажирского самолёта Ан-26. В распоряжении Лайфа оказалось видео из населённого пункта, на кадрах видно, как вертолёт проводит поиск с воздуха.

По данным Лайфа, сертификат лётной годности самолёта был актуален и истекал в августе этого года. Воздушное судно было выпущено в мае 1982 года. Его собственниками в разное время являлись "Аэрофлот", Air Mali, Perm Motors и другие. Нынешний оператор "Камчатское авиационное предприятие" эксплуатирует борт с 2013 года.