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Лайф публикует видео поисков пропавшего Ан-26 на Камчатке

На борту самолёта находилось 22 пассажира, в том числе один ребёнок, и шесть членов экипажа.

6 июля, 09:30

На Камчатке ищут пропавший Ан-26. Видео © LIFE

В районе посёлка Палана на Камчатке продолжается операция по поиску пропавшего пассажирского самолёта Ан-26. В распоряжении Лайфа оказалось видео из населённого пункта, на кадрах видно, как вертолёт проводит поиск с воздуха.

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Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км. Сейчас развёрнута поисково-спасательная операция.

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По данным Лайфа, сертификат лётной годности самолёта был актуален и истекал в августе этого года. Воздушное судно было выпущено в мае 1982 года. Его собственниками в разное время являлись "Аэрофлот", Air Mali, Perm Motors и другие. Нынешний оператор "Камчатское авиационное предприятие" эксплуатирует борт с 2013 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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