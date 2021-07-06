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Лайф публикует первое фото с места крушения Ан-26 на Камчатке

Часть фюзеляжа пассажирского самолёта находится на берегу, часть — в воде и прибрежной зоне.

6 июля, 10:18
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Фото © LIFE

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось первое фото с места крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке. На кадре видна зона столкновения воздушного судна со скалой. По предварительным данным, другая часть борта находится в море.

"Предположительно, произошла катастрофа при заходе на второй круг при посадке, была плохая видимость. Сейчас при исследовании места с воздуха обнаружены обломки воздушного судна: часть фюзеляжа на берегу, часть — в воде и прибрежной зоне", — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Лайф узнал возможную причину крушения самолёта Ан-26 на Камчатке

Лайф узнал возможную причину крушения самолёта Ан-26 на Камчатке

Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь сегодня около 15 часов по местному времени (около 6:00 мск). Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего 9 км. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта в 3,8 км от посёлка Палана, у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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