В рамках обсуждения противодействия санкционным мерам президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай, сообщает БелТА.

Он назвал задачей белорусского правительства предусмотреть меры, которые компенсируют потери от санкций, и сохранить рабочие места. Лукашенко отметил, что страна закупала на европейском рынке только некоторые комплектующие для предприятий, против которых введены санкции: "БелАЗ", "МАЗ" и т.д. По словам президента, необходимые товары можно найти на просторах бывшего Советского Союза и в Китае, нужно "просто шевелиться и переориентироваться".

"У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Белоруссию — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда", — заявил белорусский президент.