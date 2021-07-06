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"Через Белоруссию — ни шагу": Лукашенко приказал ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай

Он отметил, что немцы могут поставлять свою продукцию в эти страны через Финляндию или Украину.

6 июля, 10:13
<p>Фото © <a href="https://president.gov.by/en/media/details/vruchenie-veritelnyh-gramot-1620902003" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Белоруссии</a></p>

Фото © Сайт президента Белоруссии

В рамках обсуждения противодействия санкционным мерам президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай, сообщает БелТА.

Он назвал задачей белорусского правительства предусмотреть меры, которые компенсируют потери от санкций, и сохранить рабочие места. Лукашенко отметил, что страна закупала на европейском рынке только некоторые комплектующие для предприятий, против которых введены санкции: "БелАЗ", "МАЗ" и т.д. По словам президента, необходимые товары можно найти на просторах бывшего Советского Союза и в Китае, нужно "просто шевелиться и переориентироваться".

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"У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Белоруссию — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда", — заявил белорусский президент.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что, несмотря на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, граница со страной остаётся открытой. Он призвал тщательно проверять на достоверность слова белорусского лидера, потому что он "любитель таких резонансных заявлений" и "разговаривает очень часто заголовками СМИ".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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