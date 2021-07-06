На кадрах видно, как улицы стали продолжением Чёрного моря, участки и другие здания стоят полностью в воде, а люди вынуждены выбирать обходные пути. Экстренные службы занимаются устранением последствий, однако для этого требуется время. При этом погода успокоилась, а дождя больше нет, некоторые участки уже высохли.