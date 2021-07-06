Над водой только крыши: Затопленное село в Краснодарском крае сняли с дрона
Экстренные службы занимаются устранением последствий, однако для этого требуется время.
Затопленное село в Краснодарском крае сняли с дрона. Видео © Соцсети
В результате сильного наводнения пострадало село Лермонтово в Туапсинском районе Краснодарского края. Местные жители с дрона сняли затопленные улицы, парк аттракционов и разрушения.
На кадрах видно, как улицы стали продолжением Чёрного моря, участки и другие здания стоят полностью в воде, а люди вынуждены выбирать обходные пути. Экстренные службы занимаются устранением последствий, однако для этого требуется время. При этом погода успокоилась, а дождя больше нет, некоторые участки уже высохли.
Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. В результате разгула стихии в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. А в Анапе погибли ребёнок, который пошёл купаться в море, и двое пытавшихся его спасти взрослых. Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона.
Комментариев: 0