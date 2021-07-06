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Над водой только крыши: Затопленное село в Краснодарском крае сняли с дрона

Экстренные службы занимаются устранением последствий, однако для этого требуется время.

6 июля, 10:07

Затопленное село в Краснодарском крае сняли с дрона. Видео © Соцсети

В результате сильного наводнения пострадало село Лермонтово в Туапсинском районе Краснодарского края. Местные жители с дрона сняли затопленные улицы, парк аттракционов и разрушения.

На кадрах видно, как улицы стали продолжением Чёрного моря, участки и другие здания стоят полностью в воде, а люди вынуждены выбирать обходные пути. Экстренные службы занимаются устранением последствий, однако для этого требуется время. При этом погода успокоилась, а дождя больше нет, некоторые участки уже высохли.

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Напомним, ранее на Кубань обрушился ураган с сильными ливнями, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков. В результате разгула стихии в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. А в Анапе погибли ребёнок, который пошёл купаться в море, и двое пытавшихся его спасти взрослых. Режим ЧС объявлен в шести муниципалитетах Краснодарского края в связи с подтоплениями, при этом сильнее всего пострадали прибрежные города региона.

Грустный праздник: На Кубани из-за сильных ливней затопило парк аттракционов

Грустный праздник: На Кубани из-за сильных ливней затопило парк аттракционов

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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