Пьяная пассажирка в Новосибирске оскорбила и избила слабослышащего таксиста. Видео © Соцсети

Нетрезвая пассажирка такси в Новосибирске устроила скандал слабослышащему водителю (это прописано и на табличке в его машине). Она отказалась платить за поездку, оскорбила мужчину и несколько раз его пнула. Цена за поездку составляла всего 207 рублей.

Дело в том, что, доехав до конечного пункта маршрута, женщина порывалась выйти из машины. Водитель же жестами заблокировал двери и жестом попросил пассажирку оплатить проезд. Но та отказалась отдавать деньги. Она обрушилась на таксиста с гневной нецензурной тирадой, попутно пиная ногами. При этом женщина была в туфлях на каблуках.

"Дебил, ненавижу тебя. Я тебе не заплачу, я тебе ни копейки не заплачу, понял? Ты недоношенный, и ты сдохнешь недоношенным", — высказала таксисту женщина.

Издание "НДН.инфо" сообщает, что таксист не стал подавать на скандалистку заявление в полицию. Однако, когда видео с его избиением попало в Сеть, полиция организовала проверку. В ведомстве уточнили, что "все обстоятельства устанавливаются. Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством".