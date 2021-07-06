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"Урод": Россиянка избила слабослышащего таксиста и обозвала недоношенным

Она отказалась платить за поездку и несколько раз била водителя ногой, называя его дебилом и конченым.

6 июля, 09:55

Пьяная пассажирка в Новосибирске оскорбила и избила слабослышащего таксиста. Видео © Соцсети

Нетрезвая пассажирка такси в Новосибирске устроила скандал слабослышащему водителю (это прописано и на табличке в его машине). Она отказалась платить за поездку, оскорбила мужчину и несколько раз его пнула. Цена за поездку составляла всего 207 рублей.

Дело в том, что, доехав до конечного пункта маршрута, женщина порывалась выйти из машины. Водитель же жестами заблокировал двери и жестом попросил пассажирку оплатить проезд. Но та отказалась отдавать деньги. Она обрушилась на таксиста с гневной нецензурной тирадой, попутно пиная ногами. При этом женщина была в туфлях на каблуках.

"Дебил, ненавижу тебя. Я тебе не заплачу, я тебе ни копейки не заплачу, понял? Ты недоношенный, и ты сдохнешь недоношенным", — высказала таксисту женщина.

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Издание "НДН.инфо" сообщает, что таксист не стал подавать на скандалистку заявление в полицию. Однако, когда видео с его избиением попало в Сеть, полиция организовала проверку. В ведомстве уточнили, что "все обстоятельства устанавливаются. Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством".

А ранее Лайф рассказывал, как набросившийся на пассажирку таксист бизнес-класса обвинил её в шантаже. Мужчина объяснил, что клиентка с самого начала вела себя агрессивно из-за того, что по предыдущей заявке её уже отказались везти, а после ситуации с оплатой проезда по платной автодороге и вовсе стала шантажировать, что напишет заявление в полицию о попытке изнасилования.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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