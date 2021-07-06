Продажи российских аптек сократились на рекордные 15%

С начала 2021 года продажи аптек упали на 14,9%, что составляет 2,25 млрд товаров. В денежном эквиваленте потери составляют более 11 млрд рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании DSM Group.

Как сообщают аналитики, в последние четыре года рынок рос. Нынешнее падение стало рекордным с 2017 года. Отмечается, что в исследовании учитывали не только лекарства, но и другую продукцию, представленную в аптеках: БАДы, витамины, косметику, медицинские изделия и т.д. Несмотря на это, лекарственные препараты всё же составляют большую часть — 84%. Продажи этой категории сократились больше всего — на 15,5%, до 1,9 млрд упаковок.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, одной из причин сокращения продаж является снижение покупательной способности россиян. Он отмечает, что в прошлом году потребители экономили на лекарствах, покупая только то, что прописывают врачи, а теперь они зачастую вынуждены отказываться ещё и от другой аптечной продукции. На падение уровня продаж влияет и снижение количества сезонных заболеваний, добавил Шуляк.

Гендиректор аптечной сети "36,6" Александр Кузин рассказал в интервью газете "Ведомости", что в последнее время покупатели предпочитают взять один-два современных и эффективных препарата, чем большое количество дешёвых лекарств.

Борис Попов, коммерческий директор центра внедрения "Протек" считает, что рекордное сокращение продаж в аптеках связано с ростом онлайн-покупок. Он рассказал, что продажи сервиса "Здравсити" с начала 2021 года в деньгах выросли на 203% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению эксперта, показатели онлайн-продаж в будущем будут только расти, однако их положительная динамика уже будет зависеть не от локдауна, а от ценовой политики аптечных ретейлеров и увеличения доли регионов в онлайне.

По словам экспертов, продажи будут падать до конца года, однако, несмотря на это, традиционные аптеки ещё долгое время будут оставаться для россиян основным каналом покупки лекарств.